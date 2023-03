AMMINISTRATIVE CAROVIGNO – PARTE “PARTECIPIAMO CAROVIGNO”

PartecipiAmo Carovigno apre una serie di incontri cittadini per presentarsi alle prossime elezioni comunali

Il gruppo Civico PartecipiAmo Carovigno scende in campo alle prossime elezioni comunali della città della Nzegna. Il movimento sta raccogliendo intorno a sé donne e uomini appassionati e decisi ad aprire una nuova pagina amministrativa di crescita all’insegna della competenza, dell’integrità, della libertà e della partecipazione fattiva di quanti hanno a cuore Carovigno e il suo destino !

Il primo di 4 appuntamenti con tutta la cittadinanza si è svolto il 2 marzo presso la Sala Teatro della Parrocchia Santa Maria del Soccorso. Una straordinaria serata, condivisa e partecipata. Donne e uomini lungimiranti, giovani entusiasti, professionisti attenti ed interessati, si sono seduti “letteralmente” intorno a dei tavoli per parlare liberamente di Carovigno, del suo presente, del suo futuro, della sua rinascita!

Divisi in piccoli gruppi tutti i partecipanti hanno condiviso idee , si sono confrontati e soprattutto, hanno reso reale e possibile il sogno di scrivere insieme e dal basso un programma elettorale civico e cittadino.

Il prossimo incontro sul tema dell’accoglienza dei turisti si svolgerà giovedi 9 marzo. Tutti invitati, liberi e partecipi.