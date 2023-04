AMMINISTRATIVE CAROVIGNO – PRESENTATE LE LISTE DELL’AVV. RADISI

Ieri sera, nel Teatro Italia di Carovigno, alla presenza di un pubblico particolarmente numeroso, si è svolta la presentazione delle liste del candidato Sindaco, avv. Vincenzo Radisi.

“Con questa iniziativa – ha affermato l’avv. Radisi – diamo realmente avvio ad una campagna elettorale che si presenta faticosa ma già piena di soddisfazioni. Ho riscontrato in queste settimana un grande entusiasmo, che si è concretizzato nell’adesione di tutti coloro che hanno deciso di candidarsi nelle nostre quattro liste. Adesso tutti insieme illustreremo ai cittadini di Carovigno il nostro programma, le nostre idee per voltare pagina e per determinare una svolta per il nostro paese con le sue infinite potenzialità”.

Dopo il candidato Sindaco sono intervenuti i rappresentanti delle liste “Radisi Sindaco”, “72012”, “Un’altra Carovigno” e “Unione Civica” che hanno presentato tutti i candidati al Consiglio Comunale.

“Nei prossimi giorni saremo presenti in ogni angolo del nostro paese – ha concluso l’avv. Radisi – così come nelle nostre bellissime marine, nella borgata di Serranova, a Torre Guaceto ed in tutti i luoghi su cui intendiamo proporre le nostre idee. Sarà una bella occasione di confronto con i nostri concittadini”.