Amministrative Ceglie – Caroli (Fdi): FDI sosterrà la candidatura di Palmisano

AMMINISTRATIVE CEGLIE M., CAROLI (FDI): FRATELLI D’ITALIA SOSTERÀ LA CANDIDATURA DI PALMISANO PER SENSO DI RESPONSABILITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA

“Fratelli d’Italia sosterrà la ricandidatura a sindaco di Ceglie Messapica di Angelo Palmisano, una decisione, francamente sofferta, ma necessaria per non correre il rischio, anche minimo, di consegnare il Comune nella mani del centrosinistra.

“Una decisione che ho voluto condividere prima con gli alleati, con i quali avevo già ufficializzato la candidatura di Giovanni Gianfreda, ottimo candidato ma non l’unico del centrodestra. La spaccatura avrebbe inevitabilmente portato, quanto meno, a un ballottaggio dall’esito incerto, tenuto conto che i nostri elettori non avrebbero compreso le divisioni, soprattutto interne a Fratelli d’Italia, e quindi il rischio che disertassero le urne era altissimo. Inutile dire che sono profondamente grato a Gianfreda per il passo indietro e per aver compreso le ragioni che hanno portato Fratelli d’Italia a rivedere la sua posizione.

“Non nego che anche le minacce rivolte all’amico Antonello Laveneziana, che aveva deciso di correre da solo, hanno influito e non poco sulla decisione che ho preso. Percepivo un clima non positivo e sereno e quindi come coordinatore provinciale di FdI, avvertendo tutto il peso della responsabilità politica, ho intuito che l’unico obiettivo da perseguire, in questo momento, fosse quello di continuare e rilanciare un percorso amministrativo di centrodestra, mettendo da parte dissidi e incomprensioni, puntando a interpretare e soddisfare unicamente i bisogni dei cittadini.”