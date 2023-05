Domani, mercoledì 10 maggio alle ore 18,00 in Piazza Vittoria, interverranno i parlamentari On. Angelo Bonelli (Europa Verde) e l’On. Elisabetta Piccolotti (Sinistra Italiana) a sostegno del nostro candidato Sindaco Riccardo Rossi e dei candidati al consiglio comunale di Brindisi Bene Comune, Europa Verde e Sinistra Italiana per le amministrative del 14 e 15 maggio.