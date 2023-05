AMMINISTRATIVE – DOMANI CONFERENZA STAMPA DI ROSSI E BONELLI

DOMANI mercoledì 10 maggio alle ore 11:30 presso il comitato elettorale sito in Corso Garibaldi n.59 conferenza stampa con il sindaco Riccardo Rossi e l’On. Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde. Si parlerà dello sviluppo futuro della città di Brindisi per il quinquennio 2023 – 2028 come da programma elettorale del candidato sindaco Riccardo Rossi e della lista che lo sostiene Brindisi Bene Comune e Alleanza Verdi e Sinistra.

Nel pomeriggio alle ore 18:00 nella sala conferenze di Palazzo Nervegna in via Duomo si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale alla presenza dell’On. Angelo Bonelli e della On. Elisabetta Piccolotti