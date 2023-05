AMMINISTRATIVE, DOMANI MINISTRO LOLLOBRIGIDA IN PUGLIA

Domani, 10 maggio, il ministro dell’Agricoltura, on. Francesco Lollobrigida, sarà in Puglia per un tour elettorale ad Altamura, Castellaneta e Brindisi. Ad accompagnarlo l’on. Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

Questi gli appuntamenti in dettaglio:

ALTAMURA – ore 16.30 incontro con i candidati consiglieri di FdI, sarà presente anche il candidato sindaco Giovanni Moramarco (ristorante “La pugliese”, via Corato);

CASTELLANETA – ore 18 incontro con il candidato sindaco, Francesca Arrè, e i candidati consiglieri di FdI (Masseria Fruttirossi, Contrada Terzo Dieci);

BRINDISI – ore 20.15 incontro con i candidati consiglieri di FdI, sarà presente anche il candidato sindaco Pino Marchionna (Palazzo Virgilio, corso Umberto I).

9 maggio 2023