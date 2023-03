AMMINISTRATIVE – FORZA ITALIA SI E’ RIUNITA PER FRANCAVILLA FONTANA

Questa mattina si è tenuta in Brindisi una riunione di Forza Italia alla presenza del commissario regionale on. Mauro D’Attis, della coordinatrice provinciale Laura De Mola, del sen. Euprepio Curto e dell’avv. Antonio Andrisano per affrontare la questione elezioni amministrative.

Forza Italia, nel ricordare il ruolo fondamentale del partito azzurro nella coalizione del centrodestra Francavillese, conferma il proprio impegno per una coalizione unita, coesa e vincente senza però poter accettare diktat dagli altri partiti.

Forza Italia conferma, pertanto, il proprio impegno nella individuazione di un candidato sindaco comune che sia espressione dei valori del centrodestra e di quel consenso di cui deve essere necessariamente portatore chiunque aspiri ad assumere tale importante ruolo.