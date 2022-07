AMMINISTRATIVE, FORZA ITALIA SI PREPARA PER LE SFIDE A BRINDISI ED IN TUTTA LA PROVINCIA: “PRESTO AL TAVOLO CON GLI ALLEATI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI”

La coordinatrice provinciale Laura De Mola rilancia il centrodestra unito e assicura: “Da Forza Italia massima fedeltà verso gli alleati, uniti in vista delle prossime elezioni Amministrative”

BRINDISI, 18 LUG 2022 – “Nei prossimi giorni ci metteremo al lavoro in vista delle future elezioni Amministrative che si svolgeranno a Brindisi, a Francavilla Fontana e negli altri comuni della provincia in primavera 2023”.

Ad assicurarlo è la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Laura De Mola, che sottolinea come “il partito garantirà come sempre, a tutti gli alleati di centrodestra – Fratelli d’Italia, Lega, UDC e liste civiche – la massima lealtà sia nella composizione delle coalizioni che nella scelta dei candidati”.

“Come già accaduto in passato – prosegue Laura De Mola – apriremo una fase di dialogo con tutti i nostri dirigenti cittadini per poi riunire i tavoli provinciali e regionali al fine di individuare le figure più appropriate da candidare a sindaco. L’obiettivo – conclude la coordinatrice – è di tenere unito il centrodestra e di offrire ai cittadini figure e candidati che siano vincenti, preparati ed in grado di amministrare in maniera diligente la cosa pubblica. Per questo è auspicabile non vi siano fughe in avanti ma dialogo e confronto sulla migliore proposta di centrodestra e di tutte le liste e movimenti civici che vi aderiscono”.