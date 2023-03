AMMINISTRATIVE FRANCAVILLA – IN CAMPO LISTE PER MARIA PASSARO

Gli ultimi avvenimenti politici che ci raccontano di fidanzamenti di convenienza e di alleanze incerte,

rischiano di allontanare l’interesse dei cittadini dal “palazzo”.

Occorre una nuova stagione per la città di Francavilla Fontana dettata dall’espressione dei tanti che

chiedono coraggio, condivisione, coerenza per il futuro di Francavilla Fontana.

Le prossime amministrative di questa primavera a Francavilla Fontana vedranno movimenti civici e

forze politiche svincolate da diktat e calcoli elettorali a sostegno di Maria Passaro candidato Sindaco

per la città di Francavilla Fontana.

La proposta di candidatura nasce dal partito di Azione e dalla condivisione dei movimenti civici,

“Libera Francavilla” e da un’aggregazione spontanea che in questi giorni si è formata attorno alla

figura di Antonella Iurlaro, assessore dimissionario della giunta Denuzzo.

Nasce “La Città di Tutti” con Maria Passaro candidata a Sindaco per Francavilla Fontana.

In queste ore intensissime abbiamo individuato quella che crediamo sia la migliore guida per un

nuovo percorso: per le sue qualità umane, la sua esperienza politica e amministrativa dimostrata in

questi cinque anni nelle politiche sociali.

La “Città di Tutti” parte, per primo, dal confronto, dall’ascolto, mancato in questi anni con i cittadini.

La “Città di Tutti” parte dal coraggio, dalla coerenza, e dalla voglia di cambiamento.

Maria Passaro, già Vice Sindaco di Francavilla Fontana, ha raccolto con coraggio e responsabilità

questa nuova sfida.

E’ un’occasione di riscatto e di liberazione per la Città, che rischia di essere ostaggio di operazioni

politiche di potere, finalizzate alla conservazione di sé stessi: un esempio negativo che non fa bene

alla partecipazione democratica e alla credibilità di una comunità intera.

F.to

Libera Francavilla (Tommaso Di Castri), Azione (Fabio Zecchino), Passaro Sindaco ( Antonella

Iurlaro)