AMMINISTRATIVE – FUSCO HA INCONTRATO I DIRIGENTI DELLA CISL

Dichiarazioni del candidato sindaco Roberto Fusco dopo l’incontro presso la sede Cisl di Brindisi con il segretario territoriale Gianfranco Solazzo e i rappresentanti delle varie categorie.

“Sviluppo del territorio, occupazione, tutela dell’ambiente e questioni sociali sono temi con i quali mi confronto quotidianamente, soprattutto, in questo tour di ascolto tra chi opera in questa città. Nel pomeriggio di ieri – giovedì 20 aprile 2023 – sede del sindacato della CISL, nel dialogo con il segretario generale Gianfranco Solazzo e con i vari rappresentanti di categoria, è stato lanciato un messaggio chiaro: è necessario che Brindisi diventi attrattiva per gli insediamenti perché c’è assoluta necessità di sconfiggere la grave crisi in cui versa il comparto industriale in terra di Brindisi. Notevole attenzione andrà riservata anche al terziario, al turismo ed anche al settore della sanità, che pure presentano ancora notevoli criticità. Per ottenere tale risultato occorrerà lavorare insieme Amministrazione Comunale, sindacati, aziende, enti territoriali e non, uniti dal comune obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, salvaguardare i posti di lavoro esistenti, e crearne di nuovi. Si è parlato molto delle grandi opportunità economiche che la transizione ecologica può assicurare a Brindisi, che a pieno titolo può rivendicare il diritto di attrarre gli investimenti ed i finanziamenti dedicati a tale transizione. Si è parlato poi molto del porto, dell’aeroporto, delle zone Zes e delle infrastrutture che, se messe a punto e collegate tra loro, rendono unica la città di Brindisi in termini di vantaggi da offrire alle imprese. Si è parlato anche della riperimetrazione della zona Sin e di quanto altro necessario per rendere attrattiva la città di Brindisi ed il suo territorio, anche per finalità turistiche. Uno sviluppo serio, concreto e sostenibile che solo stando uniti si può ottenere. Insieme ed in modo condiviso si potranno ottenere importanti risultati. Questo è l’auspicio con cui ci siamo lasciati e che ispirerà la mia amministrazione”.

Roberto Fusco, candidato sindaco (M5S, PD, Insieme per Brindisi, Roberto Fusco Sindaco e Ora tocca a noi)