AMMINISTRATIVE – FUSCO INCONTRA I VERTICI DEL BRINDISI CALCIO

Ecco la nota del candidato Sindaco, avv. Roberto Fusco:

Con vero piacere ho incontrato il presidente del π˜½π™§π™žπ™£π™™π™žπ™¨π™ž π˜Ύπ™–π™‘π™˜π™žπ™€, Daniele Arigliano e del direttore generale Pierluigi Valentini, dei quali ho apprezzato molto la preparazione e l’impegno, sia tecnico che finanziario che stanno profondendo per dare alla nostra cittΓ un’importante squadra di calcio, che Brindisi ha diritto di avere. Ho apprezzato anche tanto il taglio imprenditoriale del loro impegno e l’indipendenza dalla politica, come Γ¨ giusto che sia.

CiΓ² non toglie che l’amministrazione comunale di Brindisi, di qualunque colore essa sia, debba creare le condizioni perchΓ© gli imprenditori che intendono portare ai massimi livelli una squadra di calcio, trovino il π™’π™–π™¨π™¨π™žπ™’π™€ π™¨π™€π™¨π™©π™šπ™œπ™£π™€ π™§π™žπ™œπ™ͺ𝙖𝙧𝙙𝙀 π™–π™‘π™‘π™š 𝙨𝙩𝙧π™ͺ𝙩𝙩π™ͺπ™§π™š π™₯π™ͺπ™—π™—π™‘π™žπ™˜π™π™š di cui una squadra che rappresenta l’intera cittΓ in campo nazionale necessita, al pari di tutte le altre attivitΓ sportive della cittΓ .

Il calcio a Brindisi Γ¨ un valore aggregante ed una realtΓ sportiva e sociale importante che merita la massima attenzione, che ho promesso di prestare. Il presidente e il direttore sportivo mi hanno esposto le necessita di impianti anche per l’allenamento di cui una squadra importante come il π˜½π™§π™žπ™£π™™π™žπ™¨π™ž π˜Ύπ™–π™‘π™˜π™žπ™€ necessita, anche in vista di quel salto di categoria – nella serie C – tra i professionisti, che Γ¨ l’obiettivo da raggiungere quanto prima, per π™§π™žπ™₯π™€π™§π™©π™–π™§π™š π˜½π™§π™žπ™£π™™π™žπ™¨π™ž π™£π™šπ™‘ π™œπ™§π™–π™£π™™π™š π™˜π™–π™‘π™˜π™žπ™€.

Ho ascoltato attentamente le loro richieste perchΓ© dietro a tante vittorie ci sono tanti sacrifici economici e tanto impegno di energie, stante anche la necessitΓ di un campo di calcio sintetico di cui la cittΓ attualmente non dispone. Se eletto Sindaco la coalizione progressista presterΓ la massima attenzione possibile ad una societΓ calcistica che ha giΓ dimostrato di credere seriamente in quello che fa. Dicono che credendoci fortemente, e lavorandoci seriamente, i sogni possono anche divenire realtΓ . E queste sono state le parole pienamente condivise. 𝙁𝙀𝙧𝙯𝙖 π˜½π™§π™žπ™£π™™π™žπ™¨π™ž π˜Ύπ™–π™‘π™˜π™žπ™€.