AMMINISTRATIVE – IL CENTRO DESTRA SI RICOMPATTA A FRANCAVILLA

Amministrative, c’è il nome del centrodestra per Francavilla Fontana. L’appello: “Ora unità anche per Brindisi città”

La nota delle segreterie provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega

Le segreterie Provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, dopo l’unità raggiunta sulla scelta del candidato sindaco per la città di Ostuni nella persona di Antonella Palmisano, hanno raggiunto poche ore fa l’accordo anche per la città di Francavilla Fontana puntando sulla figura di Michele Iaia per le prossime elezioni Amministrative.

“Auspichiamo e siamo convinti – scrivono le segreterie del centrodestra in una nota diffusa poche ore fa – che a breve conosceremo anche il candidato sindaco unitario che sarà in corsa per amministrare la città di Brindisi. È quello che ci chiedono i nostri elettori ed è la gusta via per portare il centrodestra unito alla vittoria”.