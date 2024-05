Amministrative in provincia di Brindisi, Forza Italia: “Pieno sostegno ai candidati sindaci del centrodestra”

Si voterà nei comuni di Erchie, Mesagne e Villa Castelli. Gli auguri della coordinatrice provinciale di FI, Laura De Mola, e del commissario regionale Mauro D’Attis

BRINDISI – Ancora pochi giorni e sabato, entro le ore 12, saranno ufficializzate le liste dei candidati consiglieri e dei candidati sindaci in vista delle prossime elezioni Amministrative. In provincia di Brindisi i comuni che rinnoveranno il loro Consiglio comunale saranno Erchie, Mesagne e Villa Castelli. Pieno sostegno ai tre candidati sindaci del centrodestra giunge, proprio in queste ore, da parte dei vertici di Forza Italia ed in particolare dalla coordinatrice provinciale Laura De Mola e dal commissario regionale Mauro D’Attis.

“A Giuseppe Margheriti per Erchie, Franco Pietro per Villa Castelli e Vincenzo Lotesoriere per Mesagne, e a tutta la squadra di candidati consiglieri che li sosteranno – dichiara Laura De Mola – va il mio personale augurio per una competizione che possa vedere, il prossimo giugno, il centrodestra trionfare in tutti e tre i comuni. Tutta la squadra di Forza Italia sarà al loro fianco in queste intense settimane di campagna elettorale e lo faremo con la convinzione – precisa De Mola – che il centrodestra unito é oggi maggioranza vincente del Paese”.

Non mancano gli auguri da parte dell’onorevole Mauro D’Attis, commissario regionale del partito azzurro, che ha inteso personalmente ringraziare “tutti i candidati che hanno deciso di scendere in campo in vista del voto dell’8 e 9 giugno. A loro – ha concluso D’Attis – va il pieno sostegno di tutto il nostro partito”.