AMMINISTRATIVE – LA COALIZIONE-MARCHIONNA RISPONDE A LUPERTI

Le dichiarazioni di Pasquale Luperti sono prive di fondamento e non rispondenti alla verità Non c’è stato alcun attacco da parte di Pino Marchionna rispetto ai lavoratori della Multiservizi della quale ha chiaramente parlato solo in riferimento ad una maggiore efficienza, e questo a tutto vantaggio non solo dei cittadini brindisini ma anche degli stessi lavoratori. Pasquale Luperti, che è notoriamente stato azionista di maggioranza del partito democratico in questa città, ha deciso evidentemente di assumere il ruolo di inquinatore di pozzi in questa campagna elettorale senza considerare che spesso inquinando i pozzi si rischia di rimanerne avvelenati. Ci auguriamo che al contrario di quanto fa Luperti questa campagna elettorale prosegua con toni civili e su questioni concrete visto che l’obiettivo della nostra coalizione è assicurare il buon governo alla città di Brindisi. Comunicato stampa ufficiale coalizione candidato sindaco Pino Marchionna. Segreterie: Forza Italia- Lega- Casa dei moderati- Fratelli d’Italia-Lista civica Marchionna Sindaco-PRI