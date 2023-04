AMMINISTRATIVE, L’ON. DONZELLI (FDI) DOMANI ANCHE NEL BRINDISINO

Domani, 28 aprile, il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, on. Giovanni Donzelli, sarà in Puglia per un tour elettorale.

Questi gli appuntamenti previsti.

BARI – ore 11.30 conferenza stampa sede regionale di FdI (via Calefati 61/A);

OSTUNI – ore 15 incontro comitato elettorale di FdI con i candidati consiglieri del partito e il candidato sindaco Antonella Palmisano;

FRANCAVILLA FONTANA – ore 16.30 incontro con il candidato sindaco, Michele Iaia, e consiglieri di FdI;

CAROVIGNO – ore 17.30 incontro, in località Santa Sabina, con il candidato sindaco, Francesco Lotesoriere, e candidati consiglieri di FdI;

BRINDISI – ore 19 manifestazione a Terrazza Palazzo Virgilio con il candidato sindaco Pino Marchionna e i candidati al Consiglio comunale;

MONOPOLI – ore 20 incontro al comitato elettorale di FdI con i candidati consiglieri del partito e il candidato sindaco Angelo Annese.