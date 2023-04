AMMINISTRATIVE – LUNEDÌ LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PD

Lunedì la presentazione della lista del Partito Democratico

Lunedì 17 aprile, alle ore 17.30, nella Biblioteca provinciale, il Partito Democratico presenterà le candidate e i candidati della lista PD al Consiglio Comunale di Brindisi.

Parteciperanno la Vice Presidente nazionale del PD e Presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone, il Segretario regionale del PD Domenico De Santis, il Segretario provinciale Francesco Rogoli e il consigliere regionale Maurizio Bruno. Concluderà il candidato Sindaco Roberto Fusco.

“Si tratta di una iniziativa che va ben oltre il valore simbolico della presentazione della lista – afferma il Segretario cittadino Francesco Cannalire – in quanto sancisce un legame sempre più stretto tra i vari livelli di rappresentanza del nostro partito. La manifestazione, tra l’altro, costituirà a tutti gli effetti l’avvio della campagna elettorale durante la quale ci sforzeremo di illustrare ai cittadini di Brindisi la nostra idea di città che potrà concretizzarsi proprio grazie ad un PD con un ruolo centrale nell’ambito della prossima Amministrazione guidata dall’avv. Roberto Fusco. L’entusiasmo che stiamo riscontrando in questi giorni – conclude Cannalire – ci fa ritenere che abbiamo intrapreso la strada giusta, frutto di un grande senso di responsabilità e della chiarezza di intenti sul futuro che vogliamo per Brindisi”.