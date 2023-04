AMMINISTRATIVE – LUPERTI: CI PRESENTIAMO CON 64 CANDIDATI, MA AVREMMO VOLUTO FARE ANCHE DI PIU’…

LUPERTI: CI PRESENTIAMO CON 64 CANDIDATI, MA AVREMMO VOLUTO FARE ANCHE DI PIU’…

Il candidato Sindaco Lino Luperti stamattina ha seguito personalmente le operazioni di consegna della documentazione, presso l’Ufficio elettorale del Comune di Brindisi, per la presentazione delle liste.

“Siamo stanchi, ma soddisfati – dichiara Luperti – perché in pochi giorni abbiamo messo insieme 64 candidati che daranno vita ad una campagna elettorale basata sul dialogo e sulla forza delle nostre idee. Purtroppo lo scarso tempo a disposizione non ci ha permesso di completare anche una terza lista e di questo ci scusiamo con chi aveva già dato il proprio assenso alla candidatura a mio sostegno. Tra di noi ci sono tanti giovani e tante donne, a conferma di un progetto di guida della città che continua a raccogliere consensi in città. Nei prossimi giorni presenteremo i candidati ai cittadini di Brindisi per poi ramificare la nostra presenza in tutti i quartieri cittadini. E tutto questo perché il nostro impegno nasce proprio ‘in mezzo alla gente. Colgo l’occasione per ringraziare i delegati del Movimento Regione Salento Paolo Taurino e Massimiliano Ruggiero e della lista Uguaglianza Cittadina Toni Muccio e Christian Giaquinto’”.

LISTA MOVIMENTO REGIONE SALENTO (LUPERTI SINDACO)

Elia Aggiano (detto Elio) Arigliano Filomena Ilenia Caputo Antonio Consenti Francesca Cosi Antonella (detta Monia) Del Prete Antonia (detta Antonella) De Maria Giuseppe Di Giacomo Deborah Di Paola Carmen Fanizza Katharine (detta Katrin) Gigliola Simone Giustizieri Marco Graziano Leonardo (detto Dino) Greco Michelangelo Manni Raffaele (detto Lele) Mazzotta Daniele Miglietta Dalila Miglietta Mattia Mileo Antonino Montanaro Tiziana Morleo Giuseppe Moro Alessandro Nocita Antonio Orfano Simone Parisi Alessandra Piliego Teodoro (detto Doretto) Protopapa Mario Roma Giuseppe (detto Pino) Tedesco Simona Torsello Teodoro (detto Rino) Brunetti Antonella Caiulo Dania

LISTA UGUAGLIANZA CITTADINA (LUPERTI SINDACO)