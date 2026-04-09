Amministrative, Marti (Lega): “Le scelte spettano al Tavolo regionale del centrodestra”

Le parole del Sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Puglia, On. Marcello Gemmato, indicano con chiarezza il percorso da seguire: le decisioni sulle candidature alle prossime elezioni amministrative devono nascere da un confronto politico condiviso all’interno della coalizione.
Il Tavolo regionale del centrodestra rappresenta infatti il luogo naturale in cui assumere queste decisioni, nel rispetto degli equilibri tra le forze politiche e, soprattutto, delle indicazioni che arrivano dai territori.
Come Lega riteniamo che il lavoro portato avanti dalle amministrazioni uscenti debba essere attentamente valutato e riconosciuto. Si tratta di esperienze amministrative che negli anni hanno rappresentato un punto di riferimento per l’area politica del centrodestra.
Per questo motivo ogni scelta deve essere affrontata con senso di responsabilità e spirito unitario, evitando fughe in avanti che rischierebbero di alimentare divisioni nella coalizione e di non essere comprese dai nostri elettori.
Il centrodestra ha sempre dimostrato di saper trovare una sintesi attraverso il confronto politico: è su questa strada che dobbiamo continuare a lavorare.
Il Coordinatore regionale della Lega
Sen. Roberto Marti