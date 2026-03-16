Amministrative Mesagne – “Per Mesagne” e “Lista Civica Vizzino” condividono l’appello del Pd per la definizione della coalizione e per i criteri di scelta della sua guida

L’approssimarsi dell’appuntamento elettorale amministrativo rende indispensabile una accelerata nella definizione di programmi, valori e scelta della guida della coalizione progressista.

In questa ottica, il contenuto del documento emesso dal Direttivo cittadino del Partito Democratico appare condivisibile, sia nella scansione dei tempi per giungere ad una intesa solida per assicurare un futuro ambizioso a Mesagne, che per la chiara volontà di coinvolgere, in un percorso “inclusivo e trasparente”, tutte le forze politiche e civiche del “Campo largo” che in ogni angolo del paese sono impegnate a costruire una alternativa al Governo Meloni. Occorrerà, però, introdurre una chiara limitazione che consiste nella piena valorizzazione di etica e morale pubblica attraverso cui riaffermare con chiarezza la centralità della cultura della legalità e la sicurezza dei cittadini. Solo così si potrà dar vita ad una coalizione accomunata da principi sani e non ad un magma indistinto di sigle e persone.

Pienamente condivisibile, inoltre, la volontà di coinvolgere vari settori della società civile mesagnese.

In questo modo, come ribadiscono i promotori delle liste “Per Mesagne” e “Lista Civica Vizzino”, si potrà offrire a Mesagne una guida stabile, propositiva e lungimirante.

Un percorso obbligato se si vuole evitare di vanificare il lavoro svolto fino ad oggi, in cui bisognerà rafforzare l’impegno e gli aspetti ambiziosi per generare un concreto sviluppo economico, con particolare riferimento alla filiera agro-alimentare, alla cultura, al turismo.

Su questi presupposti e sulla necessità di dar vita ad interventi di rigenerazione urbana delle periferie e ad un ripopolamento del centro storico, si potrà costruire una proposta condivisa per la guida della coalizione che si candida ad amministrare Mesagne per i prossimi anni.

“Per Mesagne” e Lista Civica Vizzino”, pertanto, non faranno mancare il proprio contributo propositivo, con ragionamenti riflessivi e aggreganti e quindi senza pregiudizi o preconcetti. “Per Mesagne”

“Lista Civica Vizzino”