AMMINISTRATIVE, SABATO MINISTRO ZANGRILLO IN PUGLIA. FORZA ITALIA: “CONTINUIAMO A LAVORARE PER FAR CONOSCERE LA NOSTRA IDEA DI BUON GOVERNO AI PUGLIESI”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Forza Italia sta portando avanti una campagna elettorale seria per far conoscere ai cittadini il suo programma e la credibilità dei suoi dirigenti con il supporto di colleghi autorevolissimi come il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che sarà con noi in tour sabato 29 aprile. Sarà una giornata ricca di impegni elettorali: saremo a Brindisi, Surbo, Mola di Bari, Monopoli, Noci e Castellaneta. Incontreremo i cittadini pugliesi per condividere con loro la nostra idea di territorio, di sviluppo, di governo e gestione della cosa pubblica. La visita del ministro Zangrillo non è casuale: dimostra l’impegno di Forza Italia a tutti i livelli istituzionali e sarà anche l’occasione per illustrare cosa stiamo facendo al governo e cosa ci auguriamo di poter fare nei comuni della Puglia chiamati al voto. Domani, come è noto, con noi ci sarà il sottosegretario Tullio Ferrante per una serie di incontri elettorali e istituzionali in qualità di delegato al coordinamento delle attività dei commissari delle opere come la statale Maglie-Leuca e quelle infrastrutturali del porto di Brindisi. Con i colleghi Sisto, Caroppo e De Palma saranno presenti agli incontri i dirigenti locali e i candidati nelle liste di Forza Italia che stanno lavorando con entusiasmo e tanta passione”.

Il mninistro Zangrillo, insieme al commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis ed al candidato sindaco Pino marchionna, terrà un incontro alle ore 11.45 nel comitato elettorale di corso Garibaldi, 54, a Brindisi.