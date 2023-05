“In vista del turno di ballottaggio a Brindisi, il Nuovo Psi conferma il proprio impegno a sostegno del candidato del centrodestra Giuseppe Marchionna. Siamo al lavoro con i referenti regionali pugliesi di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, e di Forza Italia, Mauro D’Attis, per l’affermazione della nostra coalizione che, siamo certi, riuscirà a far indossare a Marchionna la fascia di primo cittadino”. Lo afferma, in una nota, il vicesegretario nazionale del Nuovo Psi, Michele Simone.