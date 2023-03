AMMINISTRATIVE: SIMONE (NPSI), SOSTENIAMO GUADALUPI A BRINDISI

“In occasione della prossima tornata amministrativa a Brindisi, il Nuovo Psi sostiene la candidatura dell’esponente del centrodestra e di Fratelli d’Italia, Pietro Guadalupi. In vista di questo importante appuntamento elettorale e per intensificare la nostra azione sul territorio, convinti che il nostro contributo potrà risultare fondamentale per l’affermazione è la vittoria della coalizione, ho quindi nominato Teodoro Tramacera coordinatore cittadino di Brindisi il cui impegno sarà certamente importante per l’affermazione di Guadalupi come sindaco della città. Auguro un forte in bocca al lupo al nuovo coordinatore, certo che questa nomina rafforzerà sia il nostro partito che l’intero centrodestra”. Così, in una nota, il vicesegretario nazionale del Nuovo Psi, Michele Simone.