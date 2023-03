AMMINISTRATIVE – UNA NOTA DEL M5S, MA NESSUNA INDICAZIONE SU ALLEANZE RAGGIUNTE O SU NOMI DI CANDIDATI SINDACI

Ecco la nota del Movimento 5 Stelle:

Lunedì 13 marzo, si è tenuta la consueta riunione settimanale di Attivisti e Simpatizzanti del M5S di Brindisi. Dopo una analisi sul programma elettorale per la città di Brindisi, ci si è confrontati sulle possibili alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative. E’ emersa la volontà a dialogare con tutte le forze politiche che condividono i temi espressi dal programma del M5S, inoltre è stato anche delineato il profilo del prossimo candidato a sindaco di Brindisi, il cui nome dovrà essere condiviso dalla base del movimento e dovrà caratterizzarsi per essere espressione dei valori fondamentali del movimento: ONESTÀ, COMPETENZA, SOLIDARIETÀ, RISPETTO, COERENZA E IMPEGNO.