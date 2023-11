AMMODERNAMENTO RETE IDRICA AQP: AD AGGIUDICARSI LA GARA UNA SQUADRA DI IMPRESE LOCALI ISCRITTE AD ANCE

La rete idrica di Acquedotto Pugliese nella provincia di Brindisi sarà finalmente ammodernata e resa maggiormente funzionale. Ad aggiudicarsi la gara per “interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito da Aqp e la sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati”, un gruppo di imprese locali.

I lavori, per un importo pari a quasi 80 milioni di euro, che interesseranno i comuni di Brindisi, Mesagne, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Oria e San Michele Salentino, saranno, infatti, svolti da un Rti (Raggruppamento temporaneo di imprese) costituito dalle aziende Cogeir Costruzioni (impresa capofila) e Gestioni Srl, Luigi Notari S.p.a., Consorzio Stabile Build Scarl che ha nominato come imprese esecutrici Gima Costruzioni Srl, Co.E.Dir Scrl e Cea Construction Srl.

Si tratta di aziende ANCE che, anche grazie all’Associazione, hanno percepito l’importanza di fare squadra e collaborare in un percorso scevro da contrasti e conflittualità, per essere protagonisti nel proprio territorio. Inoltre, essendo tutte aziende che versano in Cassa Edile, applicheranno il Contratto Collettivo Nazionale Edile: una garanzia per i lavoratori coinvolti che potranno, in questo modo, ricevere una serie di tutele, con particolare riferimento al tema della sicurezza.

Nota ANCE Brindisi