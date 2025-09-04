Ampliamento del programma di screening per l’infenzione di hcv. Raggiunta l’intesa con la Regione Puglia

È in previsione l’ampliamento del programma di screening per l’infezione di hcv con il coinvolgimento dei laboratori analisi privati convenzionati della regione Puglia. L’intesa è stata raggiunta in Regione Puglia, dalle sigle sindacali Confcommercio, Confapi Federbiologi e Assolab alla presenza dell’assessore alla sanità Raffaele Piemontese, al capo dipartimento dott. Vito Montanaro, dott.ssa Antonella Caroli e al dott. Albano.

i laboratori parteciperanno al programma offrendo grazie alla loro alta tecnologia la possibilità di eseguire il test di primo e di secondo livello accorciando i tempi di risposta per il paziente e accelerando l’eventuale presa in carico da parte delle Asl. Un modo per ottimizzare e raggiungere gli obiettivi prefissati. Per questo si ringraziano il Presidente della terza commissione consigliare Dott. Mauro Vizzino, l’On. Claudio Stefanazzi e l’On. Marco Lacarra.