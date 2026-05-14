ANACI Brindisi: Il nuovo Direttivo lancia la sfida della formazione d’eccellenza con il Corso di Aggiornamento Professionale DM 140/2014

Il Presidente Fabio Madaro: “Ripartiamo dalla competenza per tutelare i cittadini e valorizzare la professione dell’Amministratore”.

BRINDISI – L’ANACI Brindisi segna l’inizio di una nuova era. A pochi mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, la sede provinciale guidata dal Presidente Fabio Madaro lancia un segnale forte al territorio: la professionalità non è un’opzione, ma il pilastro su cui ricostruire il rapporto di fiducia tra condomini e amministratori.

Il cuore pulsante di questa strategia è l’organizzazione del prestigioso Corso di Aggiornamento Professionale DM 140/2014, che si terrà il 22 e 23 maggio 2026 presso la suggestiva cornice di Tenuta Moreno a Mesagne. Un evento che non rappresenta solo l’adempimento di un obbligo normativo, ma si configura come una vera e propria ‘scuola di alta gestione’. Per l’occasione, il Direttivo ha selezionato un corpo docente composto da relatori altamente qualificati e di comprovata esperienza a livello nazionale, scelti appositamente per garantire un approfondimento tecnico e giuridico di massimo profilo oltre che la presenza del Presidente Nazionale ANACI Ing. Francesco Burrelli in video collegamento.”

“Questo evento rappresenta solo il primo di una serie di traguardi ambiziosi che mi sono prefissato di raggiungere come Presidente di questa Provincia,” dichiara Fabio Madaro. “Il programma che ho condiviso con i soci sta prendendo forma con atti concreti: la nostra missione è riportare ANACI Brindisi ai vertici della gestione immobiliare, garantendo ai nostri iscritti una formazione d’eccellenza che si traduca in sicurezza e valore per tutti i cittadini.”

L’insediamento del nuovo team – che vede Mariarosaria D’Ambrosio nel ruolo di Segretario Provinciale, Vincenzo Manelli come Vicepresidente, Paola Biondi come Tesoriere, Nicola Scardino come Delegato al Congresso e l’Avvocato Carlo Candita come Responsabile Scentifico – ha impresso un’accelerazione decisiva alle attività associative. Il focus è chiaro: legalità, deontologia e una formazione tecnica che metta al riparo i condomini da gestioni improvvisate.

Il corso di maggio affronterà temi critici: dalla gestione dei conflitti e leadership in assemblea alla sicurezza nei cantieri, fino alla fiscalità e alla contabilità in partita doppia. Un programma ambizioso che dimostra la visione di un Direttivo che intende il condominio come una comunità da proteggere e valorizzare.

In occasione del Corso di Aggiornamento D.M. 140/2014 , sarà presentato ufficialmente uno dei progetti più innovativi dedicati al futuro dell’abitare, della qualità della vita e dell’assistenza alle persone fragili: il progetto nazionale ANACI – Croce Rossa Italiana sulla telemedicina e l’assistenza di prossimità.

La presenza del Presidente Nazionale ANACI Ing. Francesco Burrelli, seppur video collegato, testimonia l’importanza strategica dell’iniziativa e la volontà di ANACI di sviluppare su tutto il territorio nazionale nuovi modelli di supporto sociale e sanitario legati al condominio moderno.

Il condominio come nuova rete di assistenza territoriale

L’obiettivo del progetto è trasformare il condominio, gli studi professionali degli amministratori e le sedi provinciali ANACI in punti di riferimento per:

* assistenza ai soggetti fragili

* supporto agli anziani

* prevenzione sanitaria

* monitoraggio da remoto

* telemedicina e collegamento con centrali operative sanitarie

* inclusione sociale e qualità della vita

Attraverso strumenti di telemedicina e il supporto della Croce Rossa Italiana sarà possibile offrire servizi di prossimità a persone impossibilitate o in difficoltà nel raggiungere strutture sanitarie tradizionali.

Una nuova cultura dell’abitare

Il progetto rappresenta una visione evoluta del ruolo dell’amministratore ANACI e del condominio: non più soltanto gestione tecnica e amministrativa, ma anche attenzione concreta alle persone, alla sicurezza sociale, alla salute e al benessere della comunità.

L’iniziativa punta a creare, nel tempo, una rete nazionale di presìdi ANACI – Croce Rossa Italiana capaci di integrare innovazione tecnologica, assistenza e supporto ai cittadini.

ANACI protagonista dell’innovazione sociale

ANACI conferma così il proprio ruolo centrale nell’evoluzione del condominio italiano, promuovendo progetti che mettono al centro:

* innovazione

* sicurezza

* inclusione

* sostenibilità sociale

* qualità della vita

* tutela delle persone fragili

Il futuro dell’abitare passa anche dalla capacità di costruire comunità più sicure, più connesse e più vicine ai bisogni reali delle persone.

ANACI Brindisi invita la stampa e le autorità locali a seguire i lavori del Corso di Aggiornamento DM 140 ed il progetto il progetto nazionale ANACI – Croce Rossa Italiana, momento fondamentale di confronto per la crescita di un settore che tocca da vicino la vita di migliaia di famiglie brindisine.