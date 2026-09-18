ANCE BRINDISI: AUGURI AL PRESIDENTE CAROLI E ALLA COMMISSIONE ANTIMAFIA DELLA PUGLIA

A nome di ANCE Brindisi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro alla Commissione regionale Antimafia della Puglia e, in particolare, al presidente Luigi Caroli, uomo della nostra terra, chiamato a svolgere un incarico di grande responsabilità.

Contro criminalità e illegalità è indispensabile tenere sempre alta la guardia. Il settore delle costruzioni, per la rilevanza degli investimenti pubblici e privati, è particolarmente sensibile al rischio di infiltrazioni e condizionamenti: tutelare la legalità significa anche proteggere le imprese sane e la libera concorrenza.

In questa sfida la trasparenza della Pubblica Amministrazione è decisiva. Dove procedure, decisioni e responsabilità sono chiare e verificabili, si restringono gli spazi per opacità, condizionamenti e interessi illeciti. Una PA trasparente tutela le imprese corrette, garantisce una concorrenza leale e rafforza la fiducia reciproca tra cittadini, istituzioni e mondo delle imprese.

ANCE Brindisi è pronta a offrire alla Commissione il proprio contributo di esperienza, idee e conoscenza del settore.

Tenere alta la guardia significa difendere non soltanto la legalità, ma anche il lavoro, la libertà d’impresa e, quindi, il futuro delle nostre comunità.

Angelo Contessa

Presidente ANCE Brindisi