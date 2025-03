ANCE Brindisi e INPS: primo positivo confronto istituzionale per un dialogo stabile e condiviso

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la Direzione Provinciale dell’INPS di Brindisi, un incontro istituzionale promosso con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra enti e parti sociali su tematiche legate alla regolarità contributiva e al sistema di verifica della congruità nel settore edile.

Alla riunione hanno partecipato il Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa, il Direttore della Cassa Edile di Brindisi, Francesco Perrino, il Direttore della sede INPS di Brindisi, Dott. Giuseppe Luigi Aprile, e il funzionario INPS Raimondo Curiale.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima di massima collaborazione e apertura, sono stati condivisi spunti operativi e prospettive di lavoro comuni per promuovere l’efficienza dei processi di verifica e supportare le imprese del territorio nel rispetto degli adempimenti normativi.

I referenti INPS hanno inoltre presentato la piattaforma VeRA – Verifica Regolarità Aziendale, uno strumento digitale che consente un accesso rapido e trasparente alle informazioni sulla posizione contributiva delle aziende. La piattaforma, pensata per semplificare l’interlocuzione tra imprese e Istituto, rappresenta un utile ausilio sia per il monitoraggio preventivo della regolarità sia per la gestione tempestiva di eventuali anomalie.

L’attività si inserisce in un percorso avviato da ANCE Brindisi nell’interesse delle imprese sane, che operano nel rispetto delle regole e contribuiscono alla crescita del territorio. Il confronto con l’INPS mira non solo a valorizzare queste realtà, ma anche a contribuire in modo concreto alla risoluzione di eventuali criticità, facilitando un accesso chiaro e coerente alle informazioni e agli strumenti disponibili.

ANCE Brindisi, in qualità di rappresentanza delle imprese edili del territorio, prosegue il proprio impegno nel tutelare gli associati, promuovendo la legalità, la trasparenza e condizioni favorevoli per uno sviluppo sano e sostenibile del settore.

L’incontro ha rappresentato un primo, importante passo in un percorso di confronto stabile e strutturato, che si propone di rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo produttivo, a tutela della correttezza e della competitività del sistema imprenditoriale locale.