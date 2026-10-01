Ance Brindisi e Professionisti di Confcommercio Brindisi: felicitazioni al Colonnello Carlo Calcagni per la Medaglia di “Veterano delle missioni internazionali”

ANCE Brindisi e l’Associazione territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi esprimono le più vive felicitazioni al Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano Carlo Calcagni, insignito della Medaglia al merito di “Veterano delle missioni internazionali”.

Un riconoscimento importante, che rende omaggio a una vita dedicata al servizio, al senso del dovere e all’Italia, ma che premia anche una storia umana straordinaria, segnata dalla capacità di affrontare prove durissime senza rinunciare alla speranza, alla determinazione e alla volontà di continuare a guardare avanti.

Per ANCE Brindisi e Professionisti di Confcommercio Brindisi questa notizia assume un significato ancora più particolare. Nell’ambito di Business Corner, il ciclo di incontri nato dalla collaborazione tra le due associazioni e fortemente voluto dai presidenti Angelo Contessa e Giorgia Tedesco, abbiamo avuto infatti il piacere e l’onore di ospitare per ben due volte il Colonnello Calcagni, ascoltandone direttamente la testimonianza e condividendo con lui momenti di profonda riflessione.

Tra questi, l’incontro del 4 giugno scorso al Villaggio della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, in occasione della presentazione del suo libro autobiografico “Mai arrendersi”. Una serata durante la quale Calcagni ha saputo trasmettere con straordinaria autenticità un messaggio di coraggio, perseveranza e amore per la vita.

È proprio questo uno dei valori che Business Corner intende promuovere. Anche essere professionisti e imprenditori significa, ogni giorno, avere coraggio ed essere resilienti: significa affrontare difficoltà e cambiamenti, assumersi responsabilità, rialzarsi dopo una battuta d’arresto, trasformare gli ostacoli in nuove possibilità e continuare a costruire anche quando il percorso diventa più difficile.

Naturalmente le sfide della vita professionale non sono paragonabili alle prove affrontate dal Colonnello Calcagni. Ma testimonianze come la sua hanno la forza di ricordare a tutti noi che la resilienza non consiste semplicemente nel resistere: significa trovare dentro di sé le risorse per reagire, trasformarsi e ripartire.

È questa la ragione per cui abbiamo voluto Calcagni tra i protagonisti di Business Corner: perché accanto alle competenze, alle relazioni e alle opportunità di crescita, crediamo sia fondamentale condividere esempi capaci di parlare alla persona prima ancora che al professionista o all’imprenditore.

La Medaglia di “Veterano delle missioni internazionali” rappresenta oggi un ulteriore e prestigioso riconoscimento di un percorso nel quale servizio, sacrificio, sport, coraggio e capacità di non arrendersi si intrecciano continuamente.

Al Colonnello Carlo Calcagni giungano le più sincere congratulazioni di ANCE Brindisi e dell’Associazione territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi.

Siamo orgogliosi di averlo avuto con noi, di aver ascoltato la sua storia e di aver potuto offrire alla comunità degli imprenditori e dei professionisti brindisini la sua testimonianza.

Il suo “Mai arrendersi” non è soltanto un motto: è un messaggio che continua a ricordarci quanto coraggio, determinazione e capacità di reagire possano fare la differenza, nella vita come nel lavoro.

Angelo ContessaPresidente ANCE Brindisi

Giorgia TedescoPresidente Associazione territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi