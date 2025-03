ANCE Brindisi: entusiasmo e sostegno per la candidatura di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027

ANCE Brindisi esprime grande entusiasmo per l’inserimento della città tra le dieci finaliste nella corsa al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. Il progetto “Navigare il Futuro” rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere Brindisi come centro di cultura, innovazione e sviluppo sostenibile.

“La candidatura di Brindisi con il progetto ‘Navigare il Futuro’ è un segnale chiaro della nostra capacità di guardare avanti, di valorizzare il nostro patrimonio e di progettare una crescita che coinvolga l’intera comunità”, dichiara il Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa. “Come associazione che rappresenta il settore delle costruzioni, siamo pronti a contribuire alla trasformazione urbana e alla riqualificazione della città, affinché Brindisi possa essere un modello di sviluppo culturale e sostenibile.”

L’inserimento tra le finaliste conferma il valore della proposta brindisina e il grande lavoro svolto dalle istituzioni, dalle imprese e dai cittadini. ANCE Brindisi sottolinea l’importanza di continuare a collaborare in sinergia per far sì che questa candidatura si trasformi in un successo concreto.

“Siamo convinti che Brindisi abbia tutte le carte in regola per ottenere questo prestigioso riconoscimento: il suo legame storico con il mare, la sua posizione strategica e la sua vivacità culturale sono elementi che rendono il nostro progetto unico e competitivo”, prosegue Contessa. “Lanciamo un appello a tutti gli attori del territorio affinché continuino a supportare questa candidatura con passione e impegno.”

ANCE Brindisi conferma il proprio sostegno attivo a tutte le iniziative legate a “Navigare il Futuro”, mettendo a disposizione competenze e risorse per contribuire alla crescita culturale e infrastrutturale della città.