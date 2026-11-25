L’inaugurazione si terrà venerdì 27 novembre 2026 alle 18.30, in via Pace Brindisina 65, a Brindisi

Per la prima volta nella sua storia, ANCE Brindisi avrà una sede propria. A tagliare il nastro saranno una bambina e un bambino. Con loro si apriranno le porte di quella che l’associazione vuole far diventare la casa delle imprese della filiera dell’edilizia del territorio. Una sede viva, da frequentare durante tutto l’anno per incontrare colleghi, condividere esperienze e confrontarsi sulle questioni che ogni giorno si pongono in azienda e in cantiere.

«Le micro e piccole imprese sono l’ossatura dell’edilizia nel nostro territorio», afferma il presidente Angelo Contessa. «Custodiscono mestieri e competenze e offrono a tanti giovani la prima opportunità di lavoro. Vogliamo che qui possano sentirsi a casa, far sentire la propria voce e trovare persone con cui confrontarsi».

Gli incontri di informazione e formazione daranno continuità a questo impegno. Imprese, professionisti, fornitori e istituzioni potranno confrontarsi sulle novità normative, sulla sicurezza, sulla sostenibilità e sull’organizzazione dei cantieri. Ci sarà spazio anche per approfondire come utilizzare consapevolmente l’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano per integrarla nei processi aziendali e generare risultati concreti e misurabili. «L’intelligenza artificiale non è il futuro, è già il presente, anche nell’edilizia», sottolinea Contessa.

La casa di ANCE Brindisi sarà aperta anche a scuole e università. Incontrare chi lavora nelle costruzioni, ascoltare come ha imparato il mestiere e vedere da vicino cosa fa può aiutare una ragazza o un ragazzo a immaginare il proprio futuro nel territorio.

«La soddisfazione più grande sarebbe vedere, tra qualche anno, una ragazza o un ragazzo tornare in questi corridoi. Magari la prima volta era qui con la sua classe, per curiosità. E un giorno torna da tecnico, da lavoratore di cantiere o alla guida della propria impresa, e ci dice che proprio qui ha cominciato a immaginare il suo futuro. Quel giorno sapremo di aver contribuito a creare una prospettiva di lavoro e di crescita per le nuove generazioni», conclude Contessa.