ANCE Brindisi incontra il Colonnello Agostino Scala: legalità, sicurezza e rispetto delle regole al centro del confronto

Il Presidente Angelo Contessa ha consegnato al nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri un casco con il logo dell’Associazione, simbolo dell’impegno per la prevenzione degli infortuni.

La legalità come condizione essenziale per lo sviluppo del territorio, la sicurezza come responsabilità condivisa e il dialogo con le istituzioni come strumento di prevenzione. Sono questi i temi al centro dell’incontro tra ANCE Brindisi e il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Colonnello Agostino Scala, accolto nella sede dell’Associazione, che sarà presto ufficialmente inaugurata.

All’incontro hanno partecipato il Presidente di ANCE Brindisi Angelo Contessa, il Vicepresidente Gianfranco Bagnato, il Tesoriere Vincenzo Francavilla, il Direttore Francesca Mevoli e il neodesignato Presidente della Cassa Edile di Brindisi Domenico Nigro.

Il confronto ha offerto l’occasione per approfondire la situazione del territorio e le sfide che interessano il settore delle costruzioni, in una fase segnata dall’esaurimento della stagione dei bonus edilizi e dalle prospettive legate alla conclusione degli interventi del PNRR. Un passaggio che richiede attenzione alla continuità degli investimenti, alla tenuta delle imprese e alla tutela dell’occupazione, mantenendo fermo un principio comune: ogni percorso di crescita deve poggiare sulla legalità e sul rispetto delle regole.

Per ANCE Brindisi, la tutela delle imprese che operano correttamente passa anche dal contrasto al lavoro irregolare, alla concorrenza sleale e a ogni forma di condizionamento illecito. La legalità rappresenta un elemento concreto della qualità del mercato: protegge i lavoratori, valorizza le imprese responsabili e contribuisce a creare le condizioni per investimenti e sviluppo duraturi.

La legalità e il rispetto delle regole devono partire dalle pubbliche amministrazioni, chiamate a garantirne l’applicazione attraverso il proprio operato. Per questo è fondamentale conoscere bene le norme: ANCE Brindisi è sempre a disposizione delle PA per attività di formazione e informazione, anche attraverso la divulgazione di strumenti utili ad approfondire la disciplina dei contratti pubblici. In questo impegno si inseriscono i testi a cura dell’avv. Arturo Cancrini, “La gara nel Codice dei contratti pubblici” e “La fase di esecuzione nel codice dei contratti pubblici”, che il Presidente Contessa ha donato al Colonnello Scala, a testimonianza del valore attribuito alla conoscenza delle regole e alla loro corretta applicazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza e all’importanza dei presidi sul territorio, punti di riferimento essenziali per cittadini e operatori economici. In questo quadro, il dialogo costante tra il mondo delle costruzioni e l’Arma dei Carabinieri assume un valore fondamentale per riconoscere tempestivamente le criticità e rafforzare la prevenzione.

Un focus prioritario del colloquio è stato dedicato alla centralità della sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, ambito in cui il presidio dell’Arma dei Carabinieri si conferma punto di riferimento imprescindibile. In particolare, è stata sottolineata l’importanza dell’azione svolta sul campo dai reparti specializzati dell’Arma, a partire dal NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e dalle componenti investigative territoriali: presidi fondamentali per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza, verificare la regolarità delle posizioni lavorative e contrastare sul nascere ogni forma di sfruttamento o irregolarità edilizia.

La sicurezza nei cantieri costituisce, inoltre, un impegno quotidiano per ANCE Brindisi e per i suoi enti bilaterali, Formedil e Cassa Edile, attraverso le attività di formazione, prevenzione e promozione della regolarità del lavoro. Il rispetto delle norme e la consapevolezza dei rischi devono accompagnare ogni fase dell’attività edilizia, rendendo la tutela della salute e della vita delle persone una priorità condivisa.

Emblematica, in questo senso, la consegna al Colonnello Scala, da parte del Presidente Contessa, di un casco di sicurezza con il logo di ANCE Brindisi: un gesto dal forte valore simbolico, che richiama la prevenzione degli infortuni e la responsabilità di costruire una cultura della sicurezza diffusa.

Nel corso dell’incontro, il Comandante Scala ha invitato i costruttori a segnalare tempestivamente ogni situazione di criticità, anche apparentemente minima. Un’anomalia, se comunicata per tempo, può rappresentare un primo campanello d’allarme e consentire gli opportuni approfondimenti e interventi.

ANCE Brindisi raccoglie questo invito, ribadendo il valore della collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine. Un territorio più sicuro e un settore delle costruzioni più solido si fondano anche sulla capacità di non sottovalutare i segnali, condividere le informazioni e sostenere, ogni giorno, chi lavora nel rispetto delle regole.