ANCE Brindisi incontra il Prefetto: focus su legalità, qualità e sicurezza nelle Opere Pubbliche evitando i ribassi

Si è svolto, nella mattinata del 16 gennaio, un incontro altamente costruttivo tra il Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa, il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di dialogo fondamentale per affrontare temi cruciali per il territorio brindisino, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza della comunità e favorire uno sviluppo sostenibile e attrattivo per investimenti concreti e di qualità.

Durante il confronto, il Presidente Contessa ha sottolineato l’importanza di fare squadra, creando sinergie tra Istituzioni, enti locali e imprese, al fine di garantire una crescita equilibrata e sicura del territorio, in particolare alla luce delle sfide poste dalla transizione economica e sociale legata ai processi di cambiamento de settore industriale.

Il Presidente Contessa ha posto l’accento sulla qualità e sicurezza nella realizzazione di opere pubbliche, prospettando l’adozione di criteri rigorosi per l’assegnazione degli appalti pubblici, in particolare di parametri più equi nella valutazione del criterio economico nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa. Tale opzione contribuisce alla scelta da parte della Stazione appaltante di aziende qualificate e affidabili, con l’obiettivo di garantire la realizzazione di opere di elevata qualità e sicurezza, nel pieno rispetto dei principi cardine del Codice dei Contratti pubblici, quali quelli del risultato e della fiducia.

A tal proposito, Il Presidente Ance ha informato il Prefetto di aver sensibilizzato tutte le stazioni appaltanti del territorio, richiedendo incontri dedicati a questa tematica cruciale.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le maggiori tematiche che interessano l’ambito produttivo della provincia di Brindisi, con una particolare attenzione ai temi della legalità e sicurezza.

L’incontro si è concluso con l’impegno comune di rafforzare la collaborazione tra ANCE Brindisi, la Prefettura e le amministrazioni locali, per consolidare un sistema territoriale forte, coeso, sinergico e che riscopra la bellezza dello stare insieme.

Il Prefetto Carnevale ha assicurato la massima attenzione istituzionale nei confronti del mondo dell’impresa, nella consapevolezza dell’importanza del settore tenuto conto della necessità di consolidare lo spirito di collaborazione per affrontare le sfide future ed instaurare utili sinergie per rispondere ai bisogni che di volta in volta verranno rappresentati e promuovere tavoli di confronto per condividere linee operative volte a favorire migliori condizioni di sviluppo.