Ance Brindisi – PNRR, scadenze e certificazioni: ultimazione lavori al 30 giugno, dossier entro il 31 agosto

PNRR, scadenze e certificazioni: ultimazione lavori al 30 giugno, dossier entro il 31 agosto



PNRR, fase finale: rigore nei tempi e qualità nella rendicontazione



Alla luce delle nuove Linee guida per la conclusione degli interventi PNRR e la rendicontazione finale, ANCE Brindisi richiama l’attenzione di imprese e stazioni appaltanti sulla fase decisiva che il Piano sta attraversando.



Il documento chiarisce in modo puntuale che il termine del 30 giugno 2026 rappresenta la scadenza inderogabile per la conclusione fisica degli interventi, mentre entro il 31 agosto 2026 dovrà essere completata tutta la documentazione utile alla rendicontazione. Si tratta di una finestra temporale stringente, che non ammette ritardi: ogni attività successiva a tale termine non sarà considerata valida ai fini del raggiungimento dei target europei.



In questa fase, assume un ruolo centrale la corretta produzione dei certificati di ultimazione dei lavori o di regolare esecuzione, che costituiscono l’evidenza fondamentale per attestare il raggiungimento degli obiettivi. La completezza e la conformità di tali documenti sono condizioni indispensabili per evitare il rischio di esclusione delle spese.



Particolare attenzione va inoltre riservata alle tempistiche di caricamento sulla piattaforma ReGiS, che devono avvenire in tempi rapidi (generalmente entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori), garantendo tracciabilità e trasparenza dell’intero processo.



ANCE Brindisi evidenzia come queste indicazioni impongano un cambio di passo: non è più solo una questione di realizzare le opere, ma di chiuderle correttamente sotto il profilo amministrativo e documentale, nel rispetto degli standard europei.



“Siamo nella fase più delicata del PNRR – dichiara il Presidente di ANCE Brindisi –. Le imprese hanno dimostrato capacità e resilienza nella realizzazione degli interventi. Ora è fondamentale garantire precisione, tempestività e qualità nella rendicontazione, per non compromettere risultati già raggiunti. Servono coordinamento, chiarezza operativa e supporto continuo ai soggetti attuatori”.



ANCE Brindisi conferma il proprio impegno nel supportare le imprese del territorio e le amministrazioni locali, affinché tutti gli interventi possano essere portati a compimento nei tempi previsti, salvaguardando risorse strategiche per lo sviluppo economico e infrastrutturale della provincia.



