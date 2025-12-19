ANCE Brindisi saluta il Prefetto Carnevale

ANCE Brindisi esprime il più sentito apprezzamento per l’operato del Prefetto Dott. Luigi Carnevale, che ha rappresentato per la provincia di Brindisi un punto di riferimento autorevole, competente e profondamente umano, incarnando nel modo più alto il ruolo di servitore dello Stato. La guida del Prefetto Carnevale è stata determinante in momenti complessi e delicati per la provincia di Brindisi, in particolare nella gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza in occasione del G7 tenutosi a Fasano, presso Borgo Egnazia. Di grande valore è stato inoltre il fatto che il Prefetto abbia affrontato in prima persona le conseguenze della grave crisi occupazionale del territorio, determinata dalla fine di importanti cicli produttivi e dal processo di transizione ecologica, ponendosi come riferimento costante nel dialogo tra istituzioni, imprese e parti sociali. La sua capacità di dialogo, unita a fermezza, equilibrio e rispetto delle Istituzioni, ha consentito di coniugare legalità, sicurezza e coesione sociale, senza mai perdere il contatto con la comunità e mostrando una costante disponibilità ad affrontare e condividere le problematiche del settore delle costruzioni, ascoltando con attenzione le istanze rappresentate da ANCE Brindisi. Come Presidente di ANCE Brindisi, ho avuto l’onore di partecipare alla cerimonia per gli auguri di Natale e per il saluto alla città. Un momento particolarmente intenso e partecipato, nel corso del quale il discorso del Prefetto Carnevale è stato di alto profilo: un vero uomo delle Istituzioni, che le serve con dedizione, senso del dovere e lealtà, nei ruoli che lo Stato di volta in volta gli affida. Nel rispetto del nuovo incarico che lo vedrà assumere il ruolo di Prefetto di Pescara, come ANCE Brindisi abbiamo tuttavia ritenuto doveroso chiedere al Prefetto Carnevale di proseguire nel ruolo di Commissario dell’Accordo di Programma per Brindisi, ritenendo la sua presenza una garanzia fondamentale di buona riuscita, nonché di trasparenza, legalità ed efficacia amministrativa. In una fase tanto delicata per il futuro economico e occupazionale del territorio, la sua esperienza e autorevolezza rappresentano un valore aggiunto imprescindibile, con l’auspicio che il legame costruito, negli anni e nei diversi ruoli, con la città di Brindisi possa proseguire.