ANCE Giovani e AVIS – Anche oggi i volontari hanno risposto all’invito

ANCE GIOVANI BRINDISI E AVIS: ANCHE OGGI I VOLONTARI HANNO RISPOSTO ALL’INVITO, SEGNO CHE LA NOSTRA COLLABORAZIONE STA ANDANDO NELLA DIREZIONE GIUSTA

Proseguono le iniziative avviate nell’ambito del Protocollo siglato tra ANCE Giovani Brindisi e l’Avis, finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione.

Le associazioni, dopo la prima raccolta tenutasi a febbraio, hanno deciso di organizzare un’altra tappa della campagna in un periodo, come quello estivo, in cui il bisogno di sangue diventa una vera e propria emergenza.

Nel piazzale antistante il Consorzio stabile BUILD S.c.ar.l., nella Zona industriale di Brindisi, si è tenuta la seconda giornata dedicata alle donazioni che ha visto la partecipazione di numerosi volontari. Tra loro, oltre a donatori “storici” come Ferdinando Dragone, Presidente dell’Avis Comunale di Brindisi che oggi ha festeggiato la sua centoventesima donazione, erano presenti diversi giovani che hanno donato per la prima volta, a conferma dell’utilità e dell’importanza delle campagne di comunicazione/informazione e sensibilizzazione.

Oltre all’emergenza sangue, nei presidi ospedalieri c’è carenza anche di piastrine e per questa ragione la Presidente di ANCE Giovani Brindisi, Emanuela Contessa, che ha fortemente voluto la sottoscrizione del Protocollo perché da sempre attenta alla tematica, ha dato la sua personale disponibilità a candidarsi anche a questa donazione.

A margine dell’evento la Presidente Contessa ha commentato: “Il successo di queste iniziative dipende dal lavoro di squadra messo in atto per realizzarle ed è per questo che ci tengo a ringraziare tutti i volontari dell’Avis, il personale della Asl di Brindisi, i componenti del Gruppo “Giovani per i Giovani di Brindisi”, i collaboratori di ANCE Brindisi e Casartigiani che seguono gli aspetti organizzativi, ma soprattutto i donatori che anche oggi hanno risposto al nostro invito”.

Il Presidente dell’Avis Provinciale Sergio Zezza ha poi aggiunto: “Possiamo ritenerci soddisfatti se ogni iniziativa segna sempre anche un solo + 1 rispetto alla precedente; un segnale di crescita in termine di numeri significa che il nostro lavoro sta andando nella direzione giusta”.

L’appuntamento quindi è alla prossima iniziativa che sarà organizzata tra qualche mese, sempre con maggiore entusiasmo e voglia di promuovere una cittadinanza attiva e responsabile.

Nota congiunta Gruppo Giovani ANCE Brindisi – Avis Provinciale Brindisi – Avis Comunale Brindisi