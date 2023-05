ANCHE A BRINDISI “DANTE IN MUSICA”

Dante in musica in Puglia sabato e domenica 20 e 21 maggio

Amore e Cor Gentil, concerto di L.A. Chorus e Officina Corale Pugliese

Torna il legame tra il Sommo Poeta e la Puglia. Le terzine della Divina Commediano risuoneranno in questo weekend in due luoghi “danteschi” della Puglia, la Sala del Capitello di Brindisi presso Palazzo Granafei- Nervegna e la Basilica Cattedrale di Otranto. Questi luoghi ospiteranno il concerto “ Amor e Cor gentil “ di L.A. Chorus e l’Officina Corale Pugliese interamente dedicato alla Divina Commedia. Il concerto diretto da Andrea Crastolla con l’accompagnamento pianistico di Valeria Fasiello presenta un programma in cui le sette composizioni risultate vincitrici al Concorso di Composizione Nazionale di ARCoPu,dedicato a Dante, si coniugheranno con brani del repertorio polifonico italiano ed europeo del novecento e contemporaneo. Il presidente di ARCoPu, Pierfranco Semeraro, ha scelto Brindisi e le sue Colonne Romane in omaggio a Virgilio compagno del Poeta nella “selva oscura” ed Otranto ed il suo Mosaico Pavimentale. Virgilio non è solo morto a Brindisi, ma ne è stato un frequentatore essendo un importante centro romano di collegamento con il Mediterraneo. Otranto si lega a Dante tramite il mosaico pavimentale di Pantaleone terminato un secolo prima della nascita di Dante ma che recenti studi e pubblicazioni ne mutuano analogie simboliche con la Commedia dantesca. Il Comune di Brindisi e la Curia Arcivescovile di Otranto hanno accolto con entusiasmo la proposta artistica che già nel novembre scorso presso i concerti del MarTa a Taranto ha affascinato il pubblico. Il direttore del coro, Andrea Crastolla, ha dunque ordinato il programma secondo le categorie della Divina Commedia in cui risuoneranno le composizioni di Stefano Paparozzi e Alberto Tomarchio, già eseguite al MarTa di Taranto nello scorso novembre, ed in prima esecuzione assoluta quelle di Carlotta Ferrari, Pasquale Inglese e Monica Nasti.

Brani della Divina Commedia introdurranno le diverse sezioni del concerto (Inferno, Purgatorio e Paradiso) e saranno interpretate da studiosi della Società Dante Alighieri di Brindisi.

L’appuntamento con i concerti, con ingresso gratuito, sarà dunque sabato 20 maggio (ore 19) presso Palazzo Nervegna-Granafei di Brindisi, e domenica 21 maggio (ore 21) presso la Basilica Cattedrale di Otranto.

Altre info su www.arcopu.com