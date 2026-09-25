Anche a Brindisi, il Gruppo Comunale AIDO “Bungaro” celebrerà la Giornata nazionale del Sì 2026 alla donazione organi, tessuti e cellule

Anche a Brindisi, il Gruppo Comunale AIDO “Marco Bungaro” celebrerà la Giornata nazionale del Sì 2026 alla donazione organi, tessuti e cellule e iniziative di autofinanziamento, in programma, come ogni anno nell’ultimo fine settimana di settembre, sabato 26 e domenica 27 settembre.

Nel particolare domani, Sabato 26 settembre l’AIDO Brindisi sarà presente presso Piazza della Vittoria dalle ore 17,30 alle ore 21:30, unitamente all’AVIS Comunale Brindisi con info-point durante la raccolta sangue.

Per domenica 27 settembre AIDO Brindisi ha inviato a tutte le Parrocchie della Città di Brindisi a leggere un testo informativo e di sensibilizzazione sull’argomento donazione di organi al termine delle SS. Messe per arrivare ad un numero più alto di persone possibile per un sì che vale la vita.

«Carissimi, le nostre comunità parrocchiali, per le date 26 e 27 settembre 2026, si uniscono alla celebrazione della Giornata Nazionale del Sì, promossa dall’AIDO Associazione Italiana per la donazione organi, tessuti e cellule.

La Chiesa ci ricorda che la donazione è un atto supremo di carità e di amore gratuito.

Papa Leone XIV l’ha definita “una testimonianza d’amore per il prossimo”, un modo per far sì che la vita continui a fiorire anche attraverso il momento del dolore e del distacco.

Donare gli organi non è solo un gesto di grande civiltà, ma per noi cristiani diventa un prolungamento del dono di sé, a immagine di Gesù che ha offerto la sua vita per noi.

Dire un “Sì” consapevole alla donazione significa restituire speranza a migliaia di persone — padri, madri, bambini — che attendono un trapianto come unica possibilità di guarigione o di sopravvivenza.

Oggi siamo invitati a riflettere su questo tema nelle nostre famiglie.

Apriamo il nostro cuore alla cultura del dono.

Grazie per la vostra attenzione e per la vostra generosità.»

Su il territorio nazionale i volontari di AIDO saranno presenti nelle piazze con stand informativi e iniziative di ogni tipo finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del Sì alla donazione degli organi. Saranno numerosi gli appuntamenti previsti: info-point, convegni, spettacoli, eventi sportivi, mostre, momenti di preghiera e tanto altro ancora.

Le giornate di sensibilizzazione, gli incontri e le testimonianze per promuovere il valore del Sì, raccogliere nuove adesioni, aiutano ad accendere i riflettori su un tema che può cambiare la vita di migliaia di persone. Quest’anno lo faremo ancora una volta insieme, con il contributo di tutti volontari in un’opera creativa e capillare di sensibilizzazione ed informazione sulla cultura del dono.

Dopo Reggio Calabria nel 2022, Cagliari nel 2023, Trieste nel 2024, il tour Milano, Monza, Lecco, Morbegno e Bergamo nel 2025 quest’anno Aido Nazionale toccherà Modena.