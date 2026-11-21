Questa mattina, presso la Cattedrale di San Giovanni Battista (Duomo) di Brindisi, si è svolta la celebrazione della “Virgo Fidelis”, celeste patrona dell’Arma dei Carabinieri, durante la quale è stata commemorata anche la “Giornata dell’Orfano”.

S.E. Monsignor Giovanni Intini, Vescovo della Diocesi di Brindisi–Ostuni, ha presieduto la solenne liturgia alla presenza delle Autorità civili e militari intervenute, delle numerose rappresentanze dei Carabinieri in servizio e in congedo, dei familiari dei militari dell’Arma, nonché dei giovanissimi alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di alcuni istituti comprensivi del capoluogo, accompagnati dal personale docente.

Al termine della funzione religiosa, il Colonnello Agostino Scala, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, ha ricordato il significato della ricorrenza e l’origine del culto della “Virgo Fidelis”, nato subito dopo l’ultimo conflitto mondiale, quando Sua Santità Pio XII, l’11 novembre 1949, con un Breve Apostolico concesse ai Carabinieri la loro Santa Protettrice, fissandone la celebrazione al 21 novembre, in concomitanza con la presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio.

L’aver posto l’Istituzione sotto la protezione della Virgo Fidelis riveste un significato profondo: il valore della fedeltà costituisce infatti l’essenza dell’appartenenza all’Arma, scolpita nel motto “Nei secoli fedeli”. Una fedeltà dimostrata in oltre due secoli di storia, che trova la sua testimonianza più alta nell’estremo sacrificio di tutti i Carabinieri che hanno donato la propria vita per la difesa della Patria e la tutela della collettività, in pace e in tempo di guerra.

In questo solco di memoria e riconoscenza si inserisce la “Giornata dell’Orfano”, un momento dal profondo valore umano in cui viene rivolto un pensiero colmo di affetto a tutti i figli dei militari prematuramente scomparsi, seguiti con premurosa attenzione dall’ONAOMAC (Opera Nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri), che accompagna i ragazzi nel loro percorso di crescita e di formazione fino al conseguimento della laurea, sostenendoli concretamente nella realizzazione delle loro aspirazioni.