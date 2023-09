ANCHE A BRINDISI LA MARATONA ALZHEIMER

Convegno conclusivo questa sera, presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, della manifestazione “Maratona Alzheimer in 100 piazze”. Un evento che ha voluto porre l’attenzione in tutta Italia su questa patologia che non solo toglie la dignità ai malati, ma toglie serenità a tutte le famiglie interessate. Il relatore dott. Antonio Frascaro ha posto in evidenza diritti, cura e prevenzione. L’iniziativa e’ stata voluta dal Comune di Brindisi, con la collaborazione del Lions Club e della Cooperativa Eridano. Sono intervenuti il sindaco Giuseppe Marchionna, gli assessori Pisanelli e Sicilia.