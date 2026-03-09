Anche a Brindisi la partecipazione alla mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Delivero

Anche Brindisi parteciperà alla giornata di mobilitazione Nazionale dei rider di Glovo e Delivero. Appuntamento in Cgil Brindisi alle ore 16.00 Sabato 14 Marzo 2026 in Via Toglia+ nr. 44 in assemblea pubblica a tutela dei rider brindisini. L’ inchiesta della Procura di Milano su Glovo e Delivero, con il controllo giudiziario, conferma lo sfru0amento dei rider che come CGIL denunciamo da anni nelle piazze e nei tribunali. Ora si apre una possibiltà; di alzare i salari e o0enere diri+ fondamentali. Questa occasione dobbiamo usarla adesso e con4nuare a mobilitarci per: l’aumento immediato delle paghe (applicazione contra0o di lavoro merci e logis4ca), riconoscimento ferie, permessi, mala+a, infortuni retribui4, tredicesima, qua0ordicesima e 9r, tutela su salute e sicurezza. Vi aspe+amo, invi4amo i rider e la ci0adinanza a partecipare e ne diamo no4zia. La Segretaria Generale NIDIL CGIL BRINDISI Chiara Cleopazzo