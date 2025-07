Anche a Brindisi SIB/Confcommercio ha celebrato la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento

Anche a Brindisi, su iniziativa del SIB/Confcommercio (Sindacato Italiano Balneari), è stata celebrata la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento.

La Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento è un’iniziativa dell’OMS in applicazione della Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e mira ad evidenziare il tragico impatto dell’annegamento offrendo strategie di prevenzione salvavita.

Costituisce l’occasione di sensibilizzazione e informazione sulla necessità di prevenire gli annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso.

Negli stabilimenti balneari della provincia di Brindisi, in piena collaborazione con la Capitaneria di Porto, si sono svolte iniziative atte a sensibilizzare personale delle strutture e gli stessi bagnanti sui temi della sicurezza in mare, anche grazie ad un volantino dal titolo “Per un bagno in sicurezza” contenente i consigli fondamentali della Guardi Costiera e dell’istituto Superiore della Sanità.

“Colgo l’occasione – ha affermato il presidente del SIB della provincia di Brindisi Antonio Monaco – per ringraziare il comandante Luigi Amitrano e tutto il personale della Capitaneria di Porto di Brindisi per il costante impegno finalizzato ad assicurare la tutela dei bagnanti”.

La mobilitazione odierna si inserisce nella campagna di sensibilizzazione del SIB denominata “Spiagge Sicure” che, in collaborazione con la FIN, ha previsto anche la distribuzione di materiale informativo, la organizzazione di iniziative nelle scuole primarie e la realizzazione di Radio Balneare.