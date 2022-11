ANCHE A MESAGNE LE CELEBRAZIONI PER IL 4 NOVEMBRE

La Città di Mesagne celebra il 104° Anniversario della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Di seguito il programma.

L’orario di raduno del corteo è fissato per le ore 9.15 in Piazza Orsini del Balzo. Alle 9.45 il corteo si avvierà verso Palazzo di Città dove, nell’area del sacello comunale, verrà deposta una corona di alloro in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Alle 10.30 il corteo ripartirà in direzione del Cimitero comunale, il sindaco Antonio Matarrelli e il presidente del Consiglio comunale Omar Ture terranno il loro intervento istituzionale e verrà celebrata una Messa in prossimità del Monumento ai Caduti. Nell’occasione, si terrà la cerimonia commemorativa in onore del soldato Francesco Fortunato Palumbo i cui resti – per 78 anni sepolti nel Cimitero militare italiano d’onore di Amburgo – dal 4 novembre riposeranno a Mesagne nella cappella di famiglia del giovane, morto nel campo di concentramento tedesco di Bergen – Belsen il 6 settembre 1944.