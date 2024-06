Anche Ceglie Messapica tra i 14 comuni pugliesi premiati con la Bandiera Gialla Fiab, riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile.

Nella cerimonia svoltasi ieri 19 giugno 2024, a Milano, presso la sede Fiab, Ceglie Messapica è stato riconosciuto comune perfetto per chi si muove in bicicletta con Bari, Lecce, Francavilla Fontana, Gioia del Colle, Locorotondo, Ostuni, Polignano a Mare, l’Unione Comuni Terre di Mezzo (Botrugno, Giuggianello, Nociglia, San Cassiano, Sanarica, Surano), in Puglia, e tra 179 comuni premiati in tutta Italia, tra cui molti capoluoghi di regione e provincia.

“Agli occhi dei cittadini e dei turisti il riconoscimento Fiab-ComuniCiclabili qualifica gli sforzi del comune per rendere il proprio territorio adatto e sempre più appetibile a essere vissuto e visitato in bicicletta” – ha commentato Alessandro Tursi, presidente Fiab e ideatore di ComuniCiclabili.

Il Sindaco Angelo Palmisano: “Ceglie Messapica si conferma città virtuosa nelle politiche per la mobilità dolce, un indicatore importante della qualità della vita e del buon livello dei servizi che offre. Con tutta l’Amministrazione – aggiunge – continueremo a lavorare per migliorare la ciclabilità perché il turismo in bici è un aspetto importante per incrementare la nostra attrattività turistica”, ed ancora: “Con gli uffici comunali preposti, che ringrazio, sono in fase di realizzazione e ultimazione alcuni progetti che rafforzeranno in maniera decisiva il nostro impegno in materia di mobilità sostenibile, un progetto che portiamo avanti anche grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale ed il costante impegno di Vincenzo Intermite e tutti i collaboratori del progetto Itinerari lenti nella Murgia Messapica”.

Il riconoscimento attribuisce alle località un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e rappresentato da altrettanti “bike-smile” sulla bandiera. Quattro le aree di valutazione: mobilità urbana (ciclabili urbane/ infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione e promozione, cicloturismo. Ceglie Messapica ha ottenuto 2 bike-smile, punteggio superiore a numerose città capoluogo, con un riconoscimento nelle categorie di Cicloturismo, Governance e Comunicazione.