Anche Ceglie Messapica tra i comuni protagonisti dell’azione “Puglia una Comunità Digitale”, presentata alla Fiera del Levante, in collaborazione con i Referenti Responsabili digitali degli Enti pubblici di tutti i comuni pugliesi. Tra i comuni premiati secondo le rilevazioni di Data Appeal, a seguito della pubblicazione dei dati sui flussi turistici del 2023 sulla DataPlatform dell’Osservatorio, e altri, distribuiti in osservatorio.dms.puglia.it:

– Alberobello, Bari, Lecce, Polignano a Mare, San Giovanni Rotondo i più popolari.

– Locorotondo, Martina Franca, Ceglie Messapica, Cisternino, Conversano i più apprezzati.

L’hashtag #weareinPUGLIA diventa marchio registrato a livello europeo.

Alla presentazione del progetto “PUGLIA una comunità digitale” sono intervenuti Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, Luca Scandale direttore generale dell’AReT Pugliapromozione, Patrizio Giannone dirigente Sezione Turismo e Internazionalizzazione Regione Puglia, Mauro Bruno dirigente sezione Sviluppo, Innovazione e Reti della Regione Puglia, Florenzia Pascazio presidente ANCI Puglia e numerosissimi sindaci e amministratori comunali di tutto il territorio regionale.

A partire da oggi sulla Data Platform, presentata e disponibile online dallo scorso febbraio al link osservatorio.dms.puglia.it, cittadini e operatori potranno consultare i dati relativi all’anno precedente. Sempre grazie all’azione dell’Assessorato regionale al Turismo, l’obiettivo è quello di rendere condivisi anche i dati dell’anno in corso andando verso l’informazione in real time sui flussi turistici.

Inoltre, è stata lanciata l’app weareinPUGLIA (disponibile per iOS e Android), che integrano gli strumenti digitali della Regione per il turismo e la cultura. Altra novità è la registrazione europea del Marchio #weareinPUGLIA.

Il tutto possibile grazie alla collaborazione degli operatori pubblici e privati, che rendono disponibili e fruibili le informazioni su ciò che organizzano e usufruiscono a loro volta della veicolazione e visibilità regionale per promuoversi.

Per la Puglia, attraverso “The Data Appeal Company – Gruppo Almawave”., si hanno a disposizione strumenti e prodotti basati sull’intelligenza artificiale e insight ad alto valore aggiunto, da cui scaturiscono i Comuni ai quali oggi è andato un riconoscimento.

Sono stati premiati i 5 Comuni più popolari nel web, che secondo “The Data Appeal Company – Gruppo Almawave” sono:

Alberobello

Bari,

Lecce,

Polignano a mare,

San Giovanni Rotondo.

Menzione per Chieuti, porta d’ingresso autostradale dal Nord d’Italia.

I più apprezzati fra i Comuni turisticamente più rilevanti, secondo “The Data Appeal Company – Gruppo Almawave”:

Locorotondo, Sentiment assoluto 91,77 su 100, Prima per Ricettività

Martina Franca, Sentiment assoluto 90,54, Prima per la Ristorazione

Ceglie Messapica, Sentiment assoluto 90,51, Seconda per la Ristorazione

Cisternino, Sentiment assoluto 90,16, Prima per gli Affitti brevi

Alberobello, Sentiment assoluto 89,79, Prima per Attrazioni

A seguire, le rilevazioni di “The Data Appeal Company – Gruppo Almawave”, evidenziano come sotto i riflettori degli utenti nel web ci siano anche i Comuni di:

Conversano, Fasano, Altamura, Nardò, Castrignano del capo, Andria, Otranto, Trani, Monopoli, Melendugno.