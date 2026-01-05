Facebook Instagram
Anche ieri furti d’auto al PalaPentassuglia!

Nonostante gli sforzi compiuti dall’Amministrazione Comunale per ripristinare l’illuminazione nelle aree di parcheggio attigue al PalaPentassuglia, anche ieri sera si sono verificati furti di autovetture di proprietà dei tifosi che si erano recati a vedere la partita tra Valtur Brindisi e Verona.

Ormai il fenomeno è esteso e sta diventando sempre più preoccupante. Evidentemente va potenziata la presenza di forze dell’ordine perché la sola illuminazione poubblica non basta a scoraggiare le bande di ladri d’auto.

