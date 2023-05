ANCHE IL COMUNE DI BRINDISI POTRA’ ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER

La nuova Amministrazione Comunale di Brindisi potrà aprire con il botto la propria attività. Sarà pubblicato domattina sulla Gazzetta ufficiale la legge di conversione del Decreto Bollette che consente l’estensione della definizione agevolata agli enti che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate per la riscossione coattiva delle proprie entrate. Si tratta, in sostanza, di tutti i comuni che provvedono direttamente alla riscossione o affidandosi a soggetti privati iscritti all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali.

In sostanza, i Comuni potranno agire con gran parte delle regole già poste in essere dallo Stato ed avranno la libertà di decidere se aderire o meno a questa opportunità.

Così come avvenuto a livello statale, potranno essere stralciate le cartelle fino a 1.000 euro riguardanti gli anni fino al 2015 per contravvenzioni e tasse locali.

I Comuni avranno sessanta giorni per aderire a questa opportunità dall’entrate in vigore della legge.

A Brindisi, come è noto, il problema si era posto in maniera evidente, anche grazie alle richieste pervenute da associazioni, sindacati e forze politiche. Il motivo per cui non se n’è più discusso è stato quello che Brindisi non rientrava nei parametri inizialmente stabiliti per i comuni, in quanto non ha un rapporto diretto con l’Agenzia delle entrate per la riscossione dei propri crediti nei confronti dei cittadini.

Adesso, però, ci sarà tempo e modo per discuterne compiutamente, coinvolgendo tutte le forze politiche e la struttura comunale affinché si possa decidere nel migliore dei modi e con un giusto equilibrio tra le esigenze di bilancio dell’ente e quelle legittime dei cittadini.