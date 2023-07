ANCHE IL FORUM AMBIENTE PARTECIPA ALLA MANIFESTAZIONE DELLA CGIL

La manifestazione della CGIL merita per la delicatezza del problema che affronta la massima attenzione e sostegno da parte di tutti. La grave situazione in cui versa la sanità non ammette distrazioni di sorta occorre il massimo impegno perché si sta “giocando” con la salute dei cittadini e soprattutto si aumentano le già pesanti difficoltà delle fasce più deboli.

Per cui il Forum Ambiente Salute Sviluppo sarà presente e a fianco della Cgil e delle categorie FP e Spi l’11 luglio presso l’ospedale A. Perrino alle ore 18. Non mancare!

FORUM AMBIENTE SALUTE SVILUPPO – BRINDISI