Anche la Filca Cisl alla veglia di preghiera e fiaccolata per la pace che si è svolta a Jaddico

Anche la FILCA CISL Taranto Brindisi ha partecipato alla Veglia di Preghiera e Fiaccolata per la Pace che si è tenuta presso il Santuario S. Maria Madre della Chiesa (Jaddico).

È stato un momento di profonda riflessione e spiritualità, accompagnato dalle parole della Segretaria Generale Cisl Daniela Fumarola, lette dal Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi Luigi Spinzi.

Come ha ricordato il nostro Segretario Gianmarco Passiatore, la FILCA CISL condivide pienamente il messaggio della CISL:

“La pace non è mai un dono scontato, ma una responsabilità collettiva che richiede impegno, solidarietà e dialogo. Ora ci prepariamo all’appuntamento del 15 novembre a Roma, organizzato dalla Cisl nazionale. Si tratta dell’evento conclusivo della Maratona per la Pace, si svolgerà all’Auditorium del Massimo e sarà una giornata di forte testimonianza. Nel corso della manifestazione ci sarà la consegna al Presidente della Croce Rossa Italiana delle somme raccolte con la campagna “SOS Gaza” lanciata dalla Cisl.”