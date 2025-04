Anche la valorizzazione delle disabilità al Villaggio In Italia

Visita questa mattina al Villaggio In Italia, nei pressi del Vespucci, del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, che ha partecipato ad un incontro con alcune associazioni di volontariato a supporto di soggetti disabili. Il Ministro Locatelli ha ribadito l’importanza delle l’attività lavorative a favore di questi ragazzi speciali perché in essi si riscopre il vero talento. Novità in vista per il terzo settore con un bando che sarà’ presto pubblicato con finanziamenti per circa 300 milioni di euro.